Lanciata dal balcone

La reazione del compagno dopo una lite. Anche lui si è buttato per fuggire

Alba folle per un uomo di 51 anni, che prima ha lanciato la compagna 58enne dal balcone di casa, al primo piano, poi si è buttato da una finestra per fuggire. E’ accaduto a Garlasco (Pavia), dopo una lite familiare durata gran parte della scorsa notte.

La donna si è salvata finendo tra le braccia dei carabinieri, già presenti per convincere l’uomo a calmarsi, che l’hanno letteralmente presa al volo riuscendo a ridurre l’impatto col terreno.

L’aggressore non si è placato nonostante le fratture alle gambe causate dalla caduta: prima ha cercato di nascondersi in un cespuglio, poi ha colpito i militari con delle pietre e un bastone. Tre di loro, tra cui il comandante della stazione di Garlasco, sono stati feriti. Ora l’uomo è in arresto a Pavia.