PALERMO – “Leggo nella puntata odierna degli stralci di verbali dell’interrogatorio di Paolo Arata. Rimango di stucco. Lo stesso ha chiesto di parlarmi per sollecitare un mio intervento sull’onorevole Cordaro assessore regionale per chiarire i termini di una pratica pendente presso i suoi uffici. Ho fatto presente ad Arata, che ha avuto in passato rapporti con me, ministro per la Marina mercantile nel lontano 1982 in ragione della collaborazione che egli svolgeva per l’Istituto centrale della pesca, che non sarei stato nelle condizioni di svolgere alcun interessamento per presentarlo od introdurlo all’onorevole Toto Cordaro per la semplice ragione che essendo ormai da anni fuori della politica anche con gli amici con i quali avevo compiuto un certo percorso, essendomene distaccato, preferivo la discrezione se non l’estraneità”. Lo dice l’ex ministro Calogero Mannino in una lettera inviata a Livesicilia.

“L’affermazione di Arata che mi attribuisce una valutazione a dir poco mendace non risponde ad alcun tratto di verità della conversazione intercorsa quel giorno. Dell’onorevole Toto Cordaro ho un’opinione di stima e di apprezzamento e gli porto il sentimento di amicizia che l’anziano,come me, porta ai giovani con i quali ha vissuto tratti di esperienza umana e politica. In ragione di tanto che ribadisco con forza le affermazioni di arata sono infondate. Tant’è che non ho svolto alcun interessamento in suo favore presso Cordaro o altri. Cordaro potrà assicurare che non c’è stato intervento da parte mia su Lui come su altri. Non ho parole per spiegare o giustificare Arata. Ripeto ha rilasciato dichiarazioni false”.