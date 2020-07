PALERMO – Adesso c’e’ anche il timbro della Covisoc: il Palermo non potra’ iscriversi alla Serie B. La commissione di vigilanza delle societa’ di calcio ha infatti dato oggi parere negativo alla richiesta del club rosanero di iscrizione alla serie cadetta. Il Palermo e’ stato escluso per l’assenza dei “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di serie B 2019/20”. La commissione di vigilanza sulle societa’ di calcio ha contestato la mancanza della fideiussione, del pagamento degli stipendi ai calciatori e dei debiti sportivi nei confronti di Le di B e Figc fra cui la sanzione da 500 mila euro comminata per illecito amministrativo. Il Palermo potrebbe fare ricorso entro l’8 luglio, ma a parte il pagamento di 15 mila euro per depositare l’istanza, non sembrano esserci margini per un successo visto che sono ammessi solamente i ricorsi per correggere documentazioni complete inviate entro i termini e la domanda della societa’ rosanero non lo e’. Sara’ adesso il consiglio federale della Figc il prossimo 12 luglio a ufficializzare l’estromissione del club e a dare automaticamente il via alla pubblicazione del bando da parte dell’amministrazione comunale per l’individuazione della nuova societa’ rosanero che dovra’ ripartire dalla serie D.

“Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilita’ di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l’amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perche’ la citta’ possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazionali e cio’ secondo un programma conforme alla normativa sportiva e per garantire trasparenza di procedura ed affidabilita’ di nuova societa'”. Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, che ieri pomeriggio ha gia’ illustrato alla Giunta comunale i punti cardine di un avviso pubblico “che – spiega – ove si rendesse necessario in conformita’ con la normativa federale, sara’ pubblicato in tempo utile perche’ Palermo posa essere rappresentata da una squadra di calcio gia’ nel campionato 2019/2020”.

Tutto ok, invece, per il Trapani: il club granata “ha superato con esito positivo tutte le verifiche in ordine ai criteri infrastrutturali, sportivi-organizzati ed economici” e quindi “e’ stato ammesso al campionato di serie B”. L’annuncio arriva dalla società guidata da Giorgio Heller con una nota. “Presso la segreteria del Trapani Calcio sono state notificate le comunicazioni delle Commissioni in ordine ai criteri previsti per l’ottenimento della Licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/2020, infrastrutturali, sportivi-organizzativi, legali ed economico-finanziari – si legge nella nota -. Sia la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi sia la Commissione vigilanza societa’ di calcio (Covisoc) hanno riscontrato il rispetto di tutti i criteri da parte del Trapani Calcio”.