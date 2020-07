Armi e una divisa dei carabinieri

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – Un giovane di 21 anni, Giovanni Vaiana, castelvetranese residente a Campobello di Mazara, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di armi clandestine e munizioni, ricettazione e alterazione di armi. Nella sua casa i militari hanno trovato e sequestrato uno sfollagente, un’arma che il giovane aveva realizzato artigianalmente, una carabina ad aria compressa modificata per aumentarne la potenza e una divisa invernale dei carabinieri completa in ogni sua parte. Quest’ultimo ritrovamento è costato al 21enne anche una denuncia per ricettazione di equipaggiamento militare.

(ANSA)