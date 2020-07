Assente per malattia

Dal 2009 avrebbe girato in stampelle e spesso si sarebbe assentato dal lavoro per malattia. In realtà, però, durante le assenze avrebbe anche viaggiato a Sharm El Sheik, sul Mar Rosso. La scoperta della guardia di finanza ai danni di un dipendente del Comune di Parma e sua moglie, accusata di essere complice nella truffa.

L’indagine ha preso il via dalla denuncia del dirigente del settore Sviluppo organizzativo e controllo strategico del Comune. Così è emerso che l’uomo, oltre a viaggiare all’estero, girava per Parma in bici, a piedi, in auto o sui mezzi pubblici, e presentava falsi certificati medici. Sarebbe arrivato ad assentarsi continuativamente dal 2015, riuscendo però a non perdere parte dello stipendio. Sono stati disposti un sequestro di 57 mila euro per lui, e uno da tremila per la moglie.