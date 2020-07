Ha il reddito di cittadinanza

Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso di alcune ispezioni in locali pubblici

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava in nero in una attività di ristorazione e così una donna di 33 anni è stata denunciata dai carabinieri a Castelvetrano (Tp). Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso di alcune ispezioni in locali pubblici che i militari hanno svolto con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani. Adesso la donna dovrà restituire le somme ricevute dal reddito di cittadinanza all’ente previdenziale.

(ANSA)