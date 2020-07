Tenore morto in un incidente

Un tenore del teatro alla Scala di Milano è morto la notte scorsa nello scontro tra la sua moto e un autoarticolato nel capoluogo lombardo. Giuseppe Bellanca, 48 anni, era in sella alla sua Honda Hornet che, per motivi ancora all’esame degli agenti della Polizia locale, si è scontrata con un autoarticolato in piazza Ovidio. Sembra che il mezzo pesante, guidato da un uomo di 58 anni, non abbia rispettato una precedenza. L’impatto è stato fortissimo e l’artista è morto sul colpo.

Giuseppe Bellanca era nato nel 1970 a Palermo e aveva cominciato gli studi al Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini del capoluogo siciliano. Aveva studiato violino e chitarra classica per poi avvicinarsi alla lirica entrando a far parte del Coro del Teatro Massimo di Palermo. Nel 2004 aveva vinto il Concorso Internazionale per Artista del Coro alla Fondazione del Teatro Alla Scala di Milano dove lavorava. Aveva partecipa come artista del coro alla gran parte delle produzioni della Scala e si era anche esibito anche come solista.

(ANSA)