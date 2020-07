PALERMO – Quando è stato sorpreso dalla polizia non si è fermato, anzi. Ha premuto l’acceleratore della sua auto e si è dato ad una fuga spericolata.

Contromano ha percorso le strade della Noce, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e sperando di farla franca. Tentativo caduto nel vuoto, perché poco dopo, Antonino Chiarello è stato arrestato dagli agenti. Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per droga, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Era stato notato sfrecciare a bordo di una vettura in via Cataldo Parisio, da una pattuglia dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata negli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Durante il rocambolesco inseguimento il giovane ha anche tentato di sbarazzarsi della droga che aveva nascosto nella macchina: ha lanciato dal finestrino un sacchetto, poi recuperato dai poliziotti delle altre volanti nel frattempo arrivate sul posto. All’interno c’erano ottanta dosi di marijuana che sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato.