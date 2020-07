Paura in via Scobar, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

PALERMO – Una mattina di paura in un palazzo di via Scobar, all’altezza di viale Regione Siciliana a Palermo. Un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento al decimo piano, in cui si trovava una famiglia, compresi due bambini.

Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco: in un primo momento si era infatti temuto che il rogo fosse stato provocato da una bombola: un’alta colonna di fumo nero si è alzata e ha raggiunto le altre abitazioni, molti residenti sono scesi in strada, così come la coppia con i figli, che abita nell’appartamento che ha riportato ingenti danni.

Per precauzione, sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco con autoscala, sono arrivati i sanitari del 118, ma non si sono registrati feriti o persone intossicate. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, il tratto di strada è stato chiuso al traffico dalla polizia municipale. In base agli accertamenti effettuati, l’incendio è stato provocato da una lavatrice andata in tilt, probabilmente per un corto circuito.