Morsa da ragno violino

Corsa in ospedale

E' uno dei più pericolosi in Italia. Il morso è impercettibile ma può causare gravi danni

Continua a causare danni il ragno violino, uno dei più velenosi in Italia. Una ragazza di 28 anni è stata morsa mentre prendeva il sole, a Collecchio, in provincia di Parma.

Inizialmente la giovane non si sarebbe accorta della puntura del ragno, che risulta indolore, per poi notare un forte arrossamento nella parte del corpo interessata dalla puntura; quindi la ragazza avrebbe cominciato ad avere febbre alta. Lo racconta TgCom24.

Condizioni che si sarebbero aggravate circa dodici ore dopo, tanto da rendere necessaria la corsa in pronto soccorso. I medici hanno asportato la sacca di veleno, praticando anche due punti, ma sono stati in grado di ripulire completamente la ferita solo due giorni dopo l’arrivo in ospedale.