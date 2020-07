SALEMI (TRAPANI) – La prima edizione della stagione letteraria “Liber…i di scrivere. Autori di Sicilia” organizzata dall’associazione “Liber…i” grazie al sostegno di numerose aziende locali e del patrocinio gratuito del Comune di Salemi giunge al secondo appuntamento. Dopo un’apertura partecipatissima, venerdì 28 giugno per la presentazione del romanzo “Cetti Curfino” di Massimo Maugeri é la volta di un nuovo, attesissimo, incontro letterario. Domani, sabato 6 luglio, il pluripremiato attore di cinema e teatro, Luigi Lo Cascio incontrerà i lettori alle ore 18,30 al castello di Salemi per presentare il suo primo romanzo “Ogni ricordo un fiore” edito da Feltrinelli. Quasi vent’anni dopo il suo esordio cinematografico ne “I cento Passi” di Marco Tullio Giordana che lo consacrò al successo grazie all’interpretazione iconica di Peppino Impastato, Lo Cascio é​ ancora al cinema, e ancora una volta, dà il meglio di sé ne “Il Traditore” di Marco Bellocchio , dove interpreta magistralmente Totuccio Contorno. In questi anni è stato al fianco di grandi registi, in film che hanno fatto la storia del cinema italiano come “La meglio gioventù”, “Buongiorno, notte”, “La bestia nel cuore”, “Il più bel giorno della mia vita” ed altri. Una carriera consacrata da successi, nomination, riconoscimenti e molti premi: un David di Donatello per “I cento passi”, due Nastri d’argento, uno da protagonista per “La meglio gioventù” ed uno ricevuto qualche giorno fa, da non protagonista per “Il Traditore” e La Coppa Volpi al Festival di Venezia per il film “Luce dei miei occhi”. A Salemi, invitato dall’associazione culturale Liber…i , arriva nella sua nuova veste di autore, dopo aver scritto nel 2018 il suo primo romanzo. Un romanzo sui generis, una raccolta di “cominciamenti”, di tanti incipit, che andranno via via a delineare la figura del protagonista: Paride Bruno. Oltre agli incipit, tanto amati da Lo Cascio, al centro del libro troviamo il viaggio, un viaggio lento, quello dell’Intercity Palermo-Roma, ricco di fermate che diventa metafora di un’esistenza. Una scrittura ricercata, pagine di una bellezza rara, dove quotidianità, poesia e filosofia si intrecciano per dare vita ad una scrittura barocca come poche. Da Manganelli a Gadda, da Bufalino a Consolo , Luigi Lo Cascio attinge ai grandi scrittori del Novecento per dare vita a qualcosa di unico, che i presenti avranno modo di ascoltare direttamente dalla voce di Lo Cascio, attraverso la lettura di alcuni passi del suo libro. Al termine dell’incontro le aziende salemitane Miratus, Alicia Liquori e Caseificio Cucchiara offriranno ai presenti la degustazione dei loro prodotti.