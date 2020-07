PALERMO – Un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona sud-est del centro urbano di Polizzi Generosa, nel palermitano: è quello programmato dall’ufficio contro il dissesto idrogeologico nell’Isola, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. E’ stata, infatti, pubblicata la gara per la progettazione esecutiva, per un importo di 150 mila euro. E’ un primo e decisivo passaggio per il consolidamento di un’area caratterizzata da fenomeni di dissesto e smottamenti dovuti alla presenza di acque piovane provenienti dalla sovrastante collina. Una situazione da arginare nel più breve tempo possibile per scongiurare il rischio di pericolosi scivolamenti a valle che potrebbero coinvolgere le costruzioni, con grave pregiudizio per l’incolumità dei residenti. I lavori consisteranno nella realizzazione di una paratia di contenimento e di opere di ingegneria naturalistica a salvaguardia degli edifici presenti in via Di Giovanni e in quelle adiacenti.

(ANSA).