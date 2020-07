Rischia di annegare

Era in una piscina allestita per fronteggiare il caldo estivo

Troppo tempo all’interno della piscina gonfiabile allestita per affrontare il caldo: questo, dai primi rilievi, il motivo che avrebbe portato un bambino di tre anni a perdere i sensi e rischiare l’annegamento, in un asilo privato a Vigasio (Verona). Ora è ricoverato in gravi condizioni.

Non è ancora chiaro per quanto tempo sia rimasto sott’acqua. Le operatrici del nido sono intervenute praticando le prime manovre di soccorso di emergenza per rianimarlo, poi è stato trasportato dai sanitari del 118 in elisoccorso, in codice rosso, al Polo ‘Confortini’ di Borgo Trento. I rilievi dei carabinieri giunti sul posto hanno interessato entrambe le piscine gonfiabili allestite nell’area esterna dell’asilo; attualmente sono sotto sequestro.