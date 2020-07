Turismo, c’è il nuovo assessore

PALERMO – Giochi fatti per la nomina del successore di Sandro Pappalardo all’assessorato regionale al Turismo. A quanto si apprende, gli uffici di Palazzo d’Orleans hanno predisposto oggi il decreto di nomina di Manlio Messina. Nello Musumeci ha quindi definito la sua scelta. Lo stesso Messina, sentito da Livesicilia ha confermato di essere stato nominato assessore dal presidente della Regione. “E’ un ruolo di grande prestigio e responsabilità che mi gratifica molto. Metterò anima e corpo per non sfigurare – dice il neo assessore -. Ho sentito Giorgia Meloni, era molto contenta e l’ho ringraziata. Sento una grande responsabilità anche nei suoi confronti. Fare un buon lavoro servirà a mettere in mostra anche quanto di buono c’è nel nostro partito”.

Il nome di Messina, catanese, non è una sorpresa. Da settimane infatti ormai è noto che il dirigente di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che esprimeva l’uscente Pappalardo, era quello in pole position per la successione. Nulla ancora si sa invece della nomina del successore del compianto Sebastiano Tusa all’assessorato ai Beni culturali.