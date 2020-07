Villa Piccolo di Capo d’Orlando

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Saranno tre giorni all’insegna della cultura, del diritto e della musica quelli di questo lungo fine settimana a Villa Piccolo (Km 109, strada statale 113 Capo d’Orlando), con tre appuntamenti d’eccezione inseriti nell’ambito della rassegna “Ingressi di Paesaggi 2019”.

Si comincia venerdì 5 luglio, alle ore 19, con un incontro per celebrare il 60° anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel a Salvatore Quasimodo. Dopo i saluti istituzionali di Andrea Pruiti Ciarello (Presidente Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella) e di Anna Maria Tripodo (Dirigente V Direzione, Città Metropolitana di Messina), è prevista la partecipazione straordinaria di Vanni Ronsisvalle (Presidente Emerito Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella). Il programma prosegue con un’intervista al Prof. Vincenzo Fera, ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina, sul tema: “Salvatore Quasimodo e Lucio Piccolo: due poeti a confronto” a cura della Prof.ssa Maria Grazia Insinga (curatrice del Premio Lighea). Quindi, un intermezzo musicale a cura del Conservatorio Corelli di Messina con Marea Saxophone Quartet: Claudio Raneri (sax soprano), Simone Impellizzeri (sax contralto), Giuseppe Zisa (sax tenore) Alessandro Vancheri (sax baritono). Musiche di E. Bozzà, J.Rivier e P. Iturralde. A seguire, proiezione del documentario su Salvatore Quasimodo: “L’Universale del Verso” di Diego Ronsisvalle. Ingresso libero.

Sabato 6 luglio, sempre alle 19, è in programma un incontro sul tema “La cultura del dubbio: l’art. 12 della Costituzione. La bandiera, la politica, i simboli”, organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Patti.

Previsti i saluti di Andrea Pruiti Ciarello, Presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, del sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, di Francesco Pizzuto, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti. Relazione a cura di Massimo Luciani, Ordinario di Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale Università La Sapienza di Roma. Presenta: Erik Peterson.

Per gli avvocati é prevista l’iscrizione mediante email da inviare all’indirizzoformazione@fondazionepiccolo.it e registrazione presso la segreteria nella sede dell’evento, fino all’ora d’inizio.Sarà rilasciato attestato utile a certificare la partecipazione all’eventoLa partecipazione all’evento da diritto al riconoscimento di n.2 crediti formativi ordinari per Avvocati. Ingresso gratuito.

La tre-giorni culminerà domenica 7 luglio, alle 21, con un concerto sotto le stelle della grande Orchestra sinfonica siciliana, diretta da Salvatore Percacciolo. Con Giuseppe Mazzamuto, Sauro Turchi, Matthew Furfine, Maassimo Grillo (percussioni). Una serata di grande musica in uno scenario unico come il parco di Villa Piccolo.

Il programma del concerto accosterà al poema di Modest Musorgskij “Una notte sul Monte Calvo” alcuni Capricci Sinfonici di Nicolaj Rimskij Korsakov (Capriccio spagnolo per Orchestra, Op. 34), Cajkovskij (Capriccio italiano per Orchestra, Op. 45), una Overture (Time square) per 4 percussioni e fiati e orchestra di Giuseppe Mazzamuto. Ingresso 5 euro.

“Esprimo grande soddisfazione per questo importante avvio estivo della rassegna “Ingressi di paesaggi 2019 – dichiara il presidente della Fondazione Piccolo, Andrea Pruiti Ciarello – un weekend all’insegna della cultura, che proseguirà nelle prossime settimane con altre importanti iniziative. Avremo il piacere di ospitare Nadia Terranova, finalista del Premio Strega, con il suo romanzo Addio fantasmi; Simona Lo Iacono, con la sua ultima fatica letteraria dedicata alla vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, intitolata L’albatro e altri importanti concerti di musicali ed iniziative culturali di alto pregio. Sono soddisfatto per la ritrovata vitalità di Villa Piccolo, che ha registrato negli ultimi mesi l’appoggio di tutte le amministrazioni comunali dei Nebrodi ed il sostegno della popolazione”.