Litigano per futili motivi

Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio

TRAPANI- Con l’accusa di tentato omicidio, i carabinieri di Trapani hanno arrestato un disoccupato di 42 anni, Nicola Papa, con precedenti di polizia. L’uomo, secondo gli investigatori, per futili motivi, durante una lite, in via Campobasso, tre giorni fa, avrebbe accoltellato un pensionato di 72 anni. Anche l’arrestato è rimasto ferito ed il pensionato è stato denunciato, con l’accusa di lesioni aggravate.