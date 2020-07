Tragedia in via Castellana. Indaga la polizia municipale

PALERMO – Un anziano di 73 anni, Giuseppe Lecce, è stato investito e ucciso da un automobilista a Palermo in via Castellana. Alla guida delle vettura, una Smart, c’era A.G 33 anni. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale. Indagini sull’automobilista che rischia una denuncia per omicidio stradale. (ANSA).