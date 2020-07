Domatore sbranato

Proseguono le indagini della Procura di Bari per ricostruire tutti i dettagli della tragedia. Il domatore Ettore Weber è stato sbranato dalle tigri durante l’addestramento. Un’attività di routine per il sessantunenne, tra i più noti domatori italiani. All’improvviso è stato attaccato dalle tigri. Le indagini dei pubblici ministeri si concentrano sulle autorizzazioni necessarie per il trasporto e la custodia di animali pericolosi.