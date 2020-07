I contribuenti italiani subiscono una pressione fiscale reale del 48%. Si tratta di quasi 6 punti in più rispetto al dato ufficiale (42,1% nel 2018). Lo afferma la Cgia secondo la quale “sebbene negli ultimi anni il peso delle tasse risulti leggermente in calo, molti non se ne sono accorti, poiché allo stesso tempo sono cresciute le tariffe di luce, acqua, gas, i pedaggi autostradali, i servizi postali, i trasporti urbani, eccetera”. Altro punto dolente per la Cgia è il fatto che per abbassare le tasse nel 2020 si debbano recuperare almeno 33 miliardi. Per questo la pressione fiscale dovrà salire.