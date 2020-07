“Un lavoro attento”

PALERMO – “Sociale, istruzione, cultura, lotta all’evasione fiscale, sviluppo sostenibile: sono queste le linee direttrici del bilancio previsionale del comune di Palermo, approvato dal Consiglio comunale col voto convinto del Partito Democratico”.

Lo dicono i consiglieri del Partito democratico in consiglio comunale a Palermo Dario Chinnici, Rosario Arcoleo, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa e Giovanni Lo Cascio, dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2019-2021.

“Il lavoro attento degli uffici e dell’assessore D’Agostino – aggiungono – ha permesso di colmare i tagli che rischiavano di colpire la città, garantendo gli stanziamenti alle fasce più deboli, alla scuola e alla cultura. Ora bisogna passare alla seconda fase con la rivisitazione dei servizi, la rimodulazione dei contratti con le partecipate, la stabilizzazione dei precari, l’assunzione dI insegnanti, grazie a un apposito emendamento, la discussione di importanti atti strategici come il Pums e il Prg, l’aumento della raccolta differenziata, il completamento delle grandi opere e la nuova mobilità, le vertenze come Almaviva”.

“E’ certamente positivo che il Consiglio Comunale sia riuscito ad approvare lo strumento di bilancio in anticipo rispetto agli anni passati: lavoreremo perché questo percorso continui e in futuro si possa fare ancora meglio, come auspicabile – dichiarano consiglieri i comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno -. L’approvazione rende possibile l’utilizzo delle risorse necessarie per attivare i servizi da erogare alle cittadine ed ai cittadini. Nel merito, oggi, le possibilità di manovra sono ridotte all’osso da drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali: il bilancio del Comune di Palermo, su circa 2 miliardi, vede il 28% impegnato per il personale, il 48% per le partecipate e quasi il 17% per gli accantonamenti, a fronte di enormi tagli ai trasferimenti, che si attestano ormai al 3% dell’importo globale. E’ particolarmente apprezzabile in questo contesto, ad esempio, lo sforzo della Giunta di garantire i servizi alle fasce più fragili e quindi il mantenimento della spesa sociale. Auspichiamo che si attivi da subito un dialogo tra la Giunta ed il Consiglio per una condivisione più ampia delle linee strategiche che troveranno attuazione nei prossimi bilanci”.

“E’ un bilancio ingessato, caratterizzato da soli accantonamenti, non è stata prevista alcuna spesa per gli investimenti e per la crescita, sono state analizzate le problematiche legate alle società partecipate ed all’erogazione di servizi che spesso non sono all’altezza dei canoni europei”, lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Scarpinato. Fontanelle nel percorso Unesco e accanto ai principali monumenti, anche per limitare il consumo di plastica, e defribillatori in asili nido e scuole elementari a tutela della salute. Il consiglio comunale ha approvato due ordini del giorno, presentati da Palermo 2022, nella votazione del bilancio.

“Un bilancio di previsione 2019 con ridotte risorse disponibilità finanziarie (con 6 milioni in meno rispetto allo scorso anno) e che non contempla alcuna forma di crescita, come hanno ammesso gli stessi esponenti della maggioranza”. Questo quanto sostiene il gruppo del M5s. “A pagare lo scotto di questa politica miope, saranno come sempre i palermitani onesti dato che, anche stavolta, gli introiti provento delle tasse rimarranno irrisori a causa della difficoltà nel rintracciare chi froda il fisco” spiega Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle al consiglio comunale. “Alle aziende partecipate, invece, sono stati destinati pochi fondi e questo significa che potranno essere coperte le spese solo per una gestione ordinaria, mentre poco o nulla potrà essere investito per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. E nonostante i dati negativi che riguardano il tram, e che di fatto stanno facendo sprofondare Amat in un baratro, l’amministrazione persevera nel suo faraonico e inutile progetto per l’incremento della linea su rotaia. Con questi numeri . conclude – sarà dunque difficile, se non impossibile, innescare un processo virtuoso di sviluppo e progresso in cui a pagarne le conseguenze saranno sempre e solo i palermitani”. Per Sinistra Comune auspicabile l’approvazione rende possibile l’utilizzo delle risorse necessarie per attivare i servizi da erogare alle cittadine ed ai cittadini. “Nel merito – si legge in una nota -, oggi, le possibilità di manovra sono ridotte all’osso da drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali: il bilancio del Comune di Palermo, su circa 2 miliardi, vede il 28% impegnato per il personale, il 48% per le partecipate e quasi il 17% per gli accantonamenti, a fronte di enormi tagli ai trasferimenti, che si attestano ormai al 3% dell’importo globale. E’ particolarmente apprezzabile in questo contesto, ad esempio, lo sforzo della Giunta di garantire i servizi alle fasce più fragili e quindi il mantenimento della spesa sociale”.

“Due importanti segnali per incrementare il turismo e rendere le scuole luoghi sicuri e all’avanguardia, a dimostrazione del lavoro che l’amministrazione sta portando avanti per la crescita della città” dice il capogruppo Tony Sala. “Il comune ha i conti in ordine, in un momento in cui gli enti locali soffrono dei tagli – prosegue -. Ora va approvato in tempi rapidi il piano pubblicità, occorre rimettere mano ai servizi, incentivare i cittadini a fare la differenziata, valorizzare il patrimonio, aumentare la capacità di riscossione, smaltire l’arretrato delle pratiche edilizie, oltre a snellire le procedure del Suap. Interventi che fanno parte di una strategia complessiva di aumento delle entrate correnti che non comprende un inasprimento della pressione fiscale”. (ANSA).