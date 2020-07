Cade con l’auto in mare

Una ragazza di 24 anni, Eleonora Ferraraccio, di Vico del Gargano (Fg) e’ morta annegata dopo essere finita con la sua auto in mare. L’incidente e’ avvenuto la scorsa notte nel porticciolo di Foce Varano, frazione di Ischitella nel Foggiano. In auto con la vittima anche il fidanzato che pero’ e’ riuscito a mettersi in salvo. Stando alla ricostruzione dell’accaduto la ragazza era alla guida della Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, e’ finita in acqua. La vittima non e’ riuscita a liberarsi morendo annegata. Indagano i Carabinieri.