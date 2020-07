Il litigio davanti alla sala giochi

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato Diego Di Bella, 19 anni, accusato di lesioni aggravate. Il giovane nel corso di una lite davanti ad una sala giochi in via D’Angiò ha ferito al volto e al corpo con un taglierino un ragazzo di 15 anni. Secondo una prima ricostruzione l’aggressione è avvenuta per futili motivi. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico. È stato medicato e curato. La prognosi è di 30 giorni. Di Bella è stato portato nel carcere dei Cavalacci di Termini Imerese.