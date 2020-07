Scontro auto-scooter

Un 26enne, Marcolino D’Angeli, e’ morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 in via San Sebastiano, zona centrale di Siracusa. Secondo la ricostruzione della Polizia municipale, D’Angeli si trovava in sella ad uno scooter quando per cause da accertare si e’ scontrato con una macchina, una Toyota Yaris. Il giovane è deceduto sul colpo, inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.