Taormina Film Fest 2019

È “Show Me What You Got” che trionfa al concorso cinematografico del 65° Taormina Film Fest, premiato, con il cast al completo, dal verdetto della giuria presieduta da Oliver Stone. Sul palco a scandire i tempi di una magico evento, l’orchestra Kids del Teatro Massimo di Palermo, e la conduttrice e attrice Carolina Di Domenico che ha svelato, introdotto e fatto conoscere al pubblico i personaggi protagonisti nei 65 anni di stelle del cinema al Teatro Antico di Taormina. Una straordinaria edizione del Taormina Film Festival, che ha avuto come madrina l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, ha visto tra i protagonisti della giornata ospiti italiani e internazionali come Alessandro Haber, Daniele Luchetti, Julia Ormond, la regista americana Martha Coolidge, che ha presentato al festival in anteprima il film “ I’ll find you”, nonché l’attrice francese Dominique Sanda, celebre per aver interpretato, tra i tanti ruoli, l’Anna di “Il Conformista”.

“Show Me What You Got”, a cui va il premio Cariddi d’Oro, diretto da Svetlana Cvetko, al suo esordio da regista e girato in parte in Italia, coprodotto da Phillip Noyce, vede protagonisti, in un racconto di formazione, un trio di ragazzi , alla scoperta dei propri sentimenti. Un incontro casuale conduce i giovani trentenni a esplorare la propria sessualità mentre si dividono tra Los Angeles e l’Italia, scoprendo quanto degli estranei possano sconvolgere la vita.

La consegna dei premi e dei riconoscimenti ai lungometraggi è stata decisa da una giuria composta, oltre che da Stone, da André Aciman, Carlo Siliotto, Paolo Genovese, Elisa Bonora, Carolina Crescentini e Julia Ormond. E ancora il Cariddi d’Argento per la migliore regia a Minhal Baig per “Hala”; il Cariddi d’Argento per la migliore sceneggiatura a “Picciridda”, diretto da Paolo Licata e tratto dal romanzo di Catena Fiorello. E poi i premi Maschera di Polifemo per il miglior attore a Jarrid Geduld per il film “Ellen”: die storie van Ellen Pakkies; per la miglior attrice a Jill Levenberg per il film Ellen: die storie van Ellen Pakkies. Assegnata anche una menzione speciale della giuria: “Nello spirito delle giovani donne viste in Hala, Show me what you got, Picciridda, This Teacher, Vai, In the life of Music e Azali vorremmo onorare le interpretazioni di Marta Castiglia e Lucia Sardo nel film Picciridda”.

Una giuria per la sezione documentari, composta da Donatella Finocchiaro, Bedonna Smith, Andrea Pallaoro e Patrizia Chen, ha consegnato il Premio Cariddi come miglior documentario a One Child Nation diretto da Nanfu Wang e Jialing Zhang; menzioni speciali a Patma Tungpuchayakul per Ghost Fleet e a Andrea Crosta per Sea of Shadows. Nel corso della serata conclusiva i premi Videobank a Guja Jelo e Mario Incudine e il premio del festival a Luca Josi, Executive Vice President, Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM VISION “per il significativo contributo che ha dato al cinema in Italia con le sue pubblicità collegate all’immaginario filmico”. A Maria Grazia Cucinotta il premio Wella, le cui équipe ha reso più belle tutte le star del festival.

A ricevere una menzione speciale è stato al cortometraggio “Il Giorno più Bello”, scritto e diretto da Valter d’Errico e prodotto da Jo Champa, “per essere vicino a tutte le persone vittime di violenza e per aver veicolato il messaggio che la denuncia e’ fondamentale”.

Nell’ambito del festival anche la sezione Campus, che ha assegnato il Premio Center Stage Competition per il miglior film, scelto dalla giuria di studenti delle università di Catania e Messina e di altri Atenei stranieri a Spiral Farm, di Alec Tibaldi, con Piper De Palma. Il premio del Campus per la migliore regia è andato a Julia Butler per Slipaway, il premio speciale AIR ITALY per un giovane emergente siciliano a Marta Castiglia per la sua interpretazione in “Picciridda”. A conferire nei giorni precedenti il Taormina Arte Award, realizzato dall’artista orafo Michele Affidato, sono stati Bruce Beresford, Nicole Kidman, Phillip Noyce, Fulvio Lucisano, Peter Greenaway, Richard Dreyfuss e Octavia Spencer. Una rassegna, presentata nelle sue diverse sezioni 78 film da 24 paesi, organizzata da Videobank con la Fondazione Taormina Arte e sostenuta dall’Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Taormina. SkyTg24, Radio Monte Carlo, Raimovie, Società Editrice Sud, F e MyMovies sono media partner dell’evento.

> Guarda le foto della serata