Trafitto da una fiocina in mare

Un giovane di 25 anni V.G. è rimasto ferito mentre si trovava in mare, colpito da una fiocina che lo ha trafitto a una gamba. L’incidente, su cui sta indagando la polizia, è avvenuto nel mare di Scopello in provincia di Trapani. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118. Prima con l’ambulanza. Poi portato a Palermo all’ospedale Civico per rimuovere la fiocina. Le indagini sono condotte dalla polizia di Trapani per cercare di risalire al sub che ha utilizzato il fucile subacqueo in mare.