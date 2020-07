Amg al lavoro per il Festino

PALERMO – Gli operatori di AMG Energia hanno avviato le attività di verifica e gli interventi di manutenzione ordinaria legati ai festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, patrona della città, ma proseguono anche le attività di routine: un intervento di riparazione consistente è stato definito nella zona di via Di Vittorio, allo Sperone.

E’ stata completata la verifica sul funzionamento dell’impianto di illuminazione, formato da lanterne artistiche, da via Matteo Bonello sino a Porta Felice. Sono stati riaccesi singoli punti luce spenti con attività specifiche di sostituzione di componenti elettrici. Gli interventi proseguono lungo le strade che verranno percorse dal carro trionfale e dalla processione religiosa con l’eliminazione di cavi, di fili e altri elementi sospesi che potrebbero rappresentare ostacoli durante il passaggio del carro e dell’urna d’argento. Gli operatori di AMG Energia con due mezzi dotato di cestello e braccio mobile da 12 metri e da 24 metri hanno dato assistenza anche allo spostamento del carro da via Enrico Albanese sino a piazza del Parlamento.

E’ stato completato, inoltre, un importante intervento sui due trasformatori a bobina mobile di cabina “Sperone 2” che alimentano i circuiti Annibale Di Francia/Di Vittorio 1 e 2. I due circuiti coprono una fetta abbastanza ampia di vie del quartiere e alimentano oltre 160 punti luce. Il funzionamento non lineare dei due macchinari ha determinato nei giorni scorsi mancanza di continuità del servizio, che adesso verrà assicurata. “La nostra società è impegnata su più fronti – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia Spa, Mario Butera – con uno sforzo non indifferente anche in considerazione della riduzione fisiologica del personale per via dei pensionamenti e dello stato di molti impianti di illuminazione cittadini. C’è un grosso impegno sul fronte della riparazione dei guasti, molti dei quali consistenti, e, dall’altro lato, siamo in prima linea al fianco del Comune di Palermo in buona parte degli eventi cittadini, dal concerto di Radio Italia al Festino, alle attività effettuate per la riapertura di Velodromo e teatro di Verdura”.

Un’attività specifica di manutenzione ordinaria programmata è stata definita, infine, sui punti luce di piazzale Dunant Henry nei pressi del centro commerciale La Torre. Sono state sostituite 15 lampade al sodio alta pressione tubolari da 250 watt e componenti elettrici.