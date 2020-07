Ars, solo in 270 per gli 11 posti

Alla fine, si sono presentati in 270 circa. Dieci volte in meno dei numeri inizialmente preventivati. Si attendevano circa tremila persone, infatti, al concorso per 11 posti di consiglieri parlamentari all’Assemblea regionale siciliana.

Da stamattina presto, quindi, gli aspiranti dipendenti del Palazzo dei normanni, per lo più giovani, si sono recati alla Fiera del Mediteranneo, in una giornata caldissima. Che ha rischiato di essere incandescente, a causa di un guasto elettrico che per qualche minuto ha mandato in tilt i condizionatori. Il guasto è stato poi riparato.

Così, via alle prove. Stamattina in programma la prova di diritto amministrativo. La consegna dei compiti è prevista per le 18. Domani invece è previsto l’esame di diritto costituzionale, giovedì quello sulla contabilità dello Stato e venerdì la prova di storia d’Italia dal 1860 a oggi.