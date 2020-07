Messina – Un blitz in pieno stile-Cateno in un campo sportivo, quello dell’ex Gil a Messina. Con tanto di reportage fotografico sui social Cateno De Luca lo racconta così: “Che schifo! Il tempo è scaduto anche per la struttura ex GIL. Oggi abbiamo trovato il custode che indisturbato si guardava il televisore che si è potato da casa in una stanza ricavata dietro un armadio di metallo”. Questo quanto racconta il primo cittadino sulla sua pagina Facebook. De Luca riferisce di aver girato per mezz’ora per la struttura senza che nessuno si accorgesse della sua presenza. “Abbiamo trovato di tutto e di più anche profilattici usati. Paghiamo due custodi e le utenze e spendiamo quindi circa 100 mila euro l’anno per mantenere questo cesso a cielo aperto inaugurato qualche anno fa con la pista che già si sta sgretolando con gran parte della struttura inagibile”. Il sindaco annuncia provvedimenti disciplinari e fa sapere che la struttura sarà oggetto di un bando “per l’affidamento trentennale a soggetti privati senza alcun onere per le casse comunali”.