PALERMO – Giorni di super lavoro per i vigili del fuoco, in azione in varie zone della città e in provincia. Nella giornata di ieri è stato necessario un massiccio intervento in contrada Manciante, a Caltavuturo: le fiamme sono divampate in un’ampia area di campagna in cui si trova un impianto fotovoltaico.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13, i pompieri sono intervenuti via terra e con i canadair, raggiungendo con non poche difficoltà la zona, in cui l’intervento è terminato soltanto intorno alle 20.

I vigili del fuoco sono impegnati, in queste ore, anche a Bagheria, lungo la statale 113, a Lascari, a Cefalù, a Santa Cristina Gela. I roghi vengono infatti alimentati dal vento e dalle altissime temperature. Un incendio è divampato anche nei pressi di piazza Giachery, a Palermo. Sul posto si trovano due squadre. Ad andare a fuoco un’area in cui si trovavano cumuli di sterpaglie.

Un operaio della Forestale, durante alcune operazioni di pulizia dei terreni è stato colto da malore nella zona di Valle Lupa ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. E’ il terzo che in queste settimane è stato soccorso dai sanitari.