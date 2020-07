PALERMO – Celebrare il crostaceo del mare per eccellenza, ovvero il gambero rosso di Mazara, con un evento che, per tre giorni, vedrà protagoniste le prelibatezze culinarie a base di gambero, in un connubio vincente con l’intrattenimento musicale e le esibizioni di alcuni danzatori campioni a livello mondiale. È la kermesse “I giorni del Gambero” , in programma a Mazara del Vallo dal 19 al 21 luglio, inserita nell’ambito del” Summer Festival”, che vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Cecilia Gayle, regina dei grandi successi latino americani e Sara Di Vaira vincitrice dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”. Ma ci sarà spazio anche per i giovani talenti cuochi che si sfideranno nell’ambito del contest “CooK King”, concorso riservato a giovani chef e patrocinato dall’associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo e Trapani. Cinque chef si “sfideranno”, nella preparazione di primi piatti a base di gambero rosso, che saranno preparati in base alla propria creatività ed abilità, al termine della quale verrà proclamato un vincitore. I piatti presentati dagli chef in gara, tutti a base di gambero rosso di Mazara del Vallo, concorreranno al premio finale di € 500,00 oltre ad un fine settimana al Mahara Hotel con percorso benessere e altri premi di partecipazione. A decretare il vincitore sarà una giuria tecnica, composta da giornalisti ed esperti del settore presieduta dallo chef stellato Tony Lo Coco.

Il gambero rosso di Mazara del Vallo, rappresenta un simbolo della cucina italiana e internazionale. Ecco perché, da quattro anni, all’interno degli eleganti e ampi spazi del Mahara Hotel, si svolge un evento volto a magnificare questo ingrediente, prezioso dono del mare. “I Giorni del Gambero” sarà anche un’occasione per il pubblico, ristoratori e operatori del settore di conoscere i prodotti di alcune eccellenze del territorio che ben accompagnano l’ingrediente principe della manifestazione. Dall’olio ai vini delle cantine, al pescato delle aziende siciliane. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana e dal comune di Mazara del Vallo. Le serate e saranno presentate da Roberto Marco Oddo, che è anche il direttore artistico dell’evento. Protagonista sarà anche la danza sportiva con la partecipazione di alcuni campioni nazionali ed europei e del presidente nazionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, Michele Barbone.

“E’ un evento – spiega Tonino Sammartano, organizzatore della manifestazione – che ormai si ripete da cinque anni e che nasce dalla mia volontà di celebrare il crostaceo del mare per eccellenza, conosciuto in tutto il mondo, promuovendo e sviluppando un indotto economico e sociale su tutto il territorio. Ormai vivo fuori dalla Sicilia da anni ed è per me profondo motivo di orgoglio scoprire che in tutti i migliori ristoranti del nord e, non solo, quando propongono il gambero, specificano che è quello di Mazara a dimostrazione che è l’eccellenza. Mi auguro che anche quest’anno si possa registrare una numerosa partecipazione all’evento”.

Di seguito, nel dettaglio il programma prevede: venerdì 19 luglio il GranGalà del Gambero Rosso”, sabato 20 luglio alle 21.30 la premiazione degli chef in gara del “CooK King” a seguire sarà di scena lo spettacolo live “Estate in musica 2019”, che avrà tra i protagonisti Cecilia Gayle, che regalerà agli ospiti, una magica serata a ritmo di musica e balli latino americani. Domenica 21 luglio “The Champions” con inizio alle ore 21,30, saranno di scena i grandi campioni della Federazione italiana danza Sportiva, che si esibiranno sul palco all’estito dell’evento, madrima della serata sara’ Sara Di Vaira reduce dalla vittoria della trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Nel corso delle serate, acquistando un ticket d’ingresso, sarà possibile degustare i piatti a base di gambero rosso.

Per partecipate all’evento si può contattare il 366/1304364 oppure si può inviare una email all’indirizzo info@igiornidelgambero.it

L’ingresso per lo spettacolo di giorno 20 é di €15 a persona e sarà possibile degustare tre primi piatti al gambero rosso, un bicchiere di vino e una bottiglia di acqua minerale.

Per la serata del 21 luglio l’ingresso è di €12,50 a persona, ed è compreso nel costo del ticket un primo piatti a base gi di gambero, un calice di vino e una bottiglia d’acqua..