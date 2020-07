La fortuna bacia il Palermitano

Una vincita a Palermo, in via Noce, l'altra a Belmonte Mezzagno, in Corso Aldo Moro 128

PALERMO – La fortuna fa ancora tappa in Sicilia con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato in regione sono stati centrati due 5 da 20.507,20 euro ciascuno. Una vincita è stata centrata a Palermo, presso la Tabaccheria Cannella di via Noce 14, l’altra giocata vincente è stata effettuata a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, al Bar Italia di Corso Aldo Moro 128. Il Jackpot, nel frattempo, vale 184,2 milioni di euro, il più alto al mondo e più alto nella storia del gioco, davanti ai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema). L’ultimo avvistamento è stato più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.