AGRIGENTO – Slitta alla prossima settimana l’interrogatorio della comandante di Sea Watch3 Carola Rackete davanti al procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, in qualità di indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo conferma all’Ansa uno dei suoi legali, l’avvocato Alessandro Gamberini, spiegando che domani coincidono “impedimenti della difesa e uno sciopero dei penalisti”. “Domani l’interrogatorio non si terrà – anticipa – e ci risulta che slitterà alla prossima settimana”. La notizia ha trovato conferma in ambienti giudiziari che hanno reso nota la nuova data dall’interrogatorio: il 18 luglio.

(ANSA)