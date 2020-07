Temporali e nubifragi

La prossima sarà una settimana climaticamente insolita su gran parte dell’Italia, con l’arrivo di temporali, grandine, nubifragi e un calo delle temperature anche di 10 gradi. Le previsioni del tempo de Ilmeteo.it indicano che che una bassa pressione dalla Penisola iberica è prossima a raggiungere il nostro Paese.

Primi effetti già nel pomeriggio di oggi, come sulle Alpi e le Prealpi centro-orientali, interessate da fenomeni temporaleschi e grandinate, mentre in serata verranno coinvolte le pianure di Veneto e Friuli. Instabilità anche al Centro, in particolare sulla Toscana e i rilievi in genere, mentre il sole e il bel tempo continueranno a resistere al Sud.

Il peggio è in arrivo domani, martedì 9 luglio: si entrerà nel vivo del mutamento climatico con forti temporali, dapprima sulle regioni settentrionali e gli Appennini, con fenomeni molto forti e intensi in serata e nottata al Nordest quando inizierà a fare irruzione la Bora. Situazione che proseguirà mercoledì, quando il maltempo si sposterà sulle regioni adriatiche (inizialmente la Toscana, poi anche Umbria e Lazio). Sarà importante prestare attenzione al vento, che precederà i temporali con raffiche fino a 50-80 chilometri orari. lImeteo.it osserva che il calo porterà le temperature intorno ai 20 gradi durante le precipitazioni.

A parte una breve tregua, prevista giovedì, nel fine settimana saranno ancora protagonisti i temporali e il calo termico: weekend inatteso prima al Nordest, poi in spostamento anche a gran parte del Centro e su alcune zone del Sud, Sicilia compresa.