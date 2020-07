PALERMO – Due ragazzine adescate lo hanno denunciato e fatto arrestare, ma altre vittime devono ancora essere identificate. Le nuove indagini partono dal telefonino di un ragazzo di 21 anni finito agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Palermo.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Chiara Capoluongo, è iniziata nel 2017. Una ragazza di 19 anni racconta alla polizia postale di essere finita dentro un gruppo Facebook e di avere assecondato i desideri del ventunenne. Alla richiesta di ricevere uno scatto in atteggiamenti intimi ne seguono altre dello stesso tipo. La vittima, che vive a Pesaro, finisce sotto pressione. È una continua minaccia: per evitare che le sue foto finiscano in rete deve inviarne sempre di nuove. Decide così di confidarsi con la madre.

Presto sul tavolo dei magistrati palermitani giunge una seconda denuncia. La vittima è ancora più giovane. Ha quindici anni ed è finita nella rete dell’arrestato dopo essere stata inserita in un gruppo Whatsapp. Il successivo passaggio investigativo è il sequestro de telefonino del ventunenne. Da qui la nuova scoperta: la memoria è zeppa di scatti che ha utilizzato per fabbricare materiale pedo pornografico.

Il suo profilo Facebook e la chat Whatsapp hanno svelato una rete di contatti molto più ampia. Primo obiettivo: individuare le ragazze, la stragrande maggioranza delle quali sembra essere minorenne, che sono finite nella trappola. Un lavoro complicato, ma non impossibile. Le accuse sono pesanti: atti sessuali con minorenni e produzione di materiale pedo pornografico.