Camion precipita da 15 metri

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO)- Un camion con trivella è precipitato – da un’altezza di oltre 15 metri – da un ponte, lungo la statale 115, fra il quartiere del Villaggio Mosè di Agrigento e Palma di Montechiaro. Il conducente del mezzo pesante, un cinquantaseienne, è rimasto incastrato fra le lamiere: è stato estratto dai vigili del fuoco ed è stato portato, in codice rosso, in elisoccorso, all’ospedale San Giovanni di Dio. Non è in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, la polizia Stradale.