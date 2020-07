PALERMO – All’interno del ddl ‘Collegato’ alla Finanziaria, che domani sara’ in discussione all’Assemblea regionale siciliana, “ci sono norme il cui mancato via libera, o il semplice ritardo nell’approvazione, avrebbero effetti devastanti per la Sicilia”. Ad affermarlo alla Dire e’ stato l’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, al termine di ‘#TavoloSicilia19′, tavola rotonda organizzata dall’Istituto per la competitivita’ (I-Com) a Palermo. Il riferimento di Armao e’ alle norme che riguardano i fondi per il trasporto pubblico locale e le ex Province: “Sono stati gli stessi assessori alle Infrastrutture e alle Autonomie locali Marco Falcone e Bernadette Grasso – ha ricordato Armao – a evidenziare l’urgenza di intervenire in questi settori”.

