Colpi di sedia alla convivente

BOLOGNA – Al culmine di una lite, ha rotto una sedia in testa alla convivente, mandandola all’ospedale. E’ successo verso le 21.30 di ieri in un’abitazione in zona Navile, a Bologna, dove la Polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un vicino e ha arrestato un 53enne di origine palermitana. “Non volevo farlo” ha gridato di fronte agli agenti che, insieme al 118, hanno trovato l’uomo accanto alla compagna, anche lei siciliana di un anno più giovane, ferita alla fronte dai colpi di sedia e anche alle braccia, forse nel tentativo di difendersi. La donna è stata portata all’ospedale Maggiore e ricoverata con una prognosi provvisoria di 15 giorni, in attesa degli esiti della Tac cui è stata sottoposta. I motivi che hanno scatenato il litigio fra i due non sono stati chiariti. Il 53enne, che alle spalle aveva già una condanna per maltrattamenti risalente al 2016, è accusato di lesioni personali. All’udienza in direttissima l’arresto è stato convalidato, con obbligo di dimora nel comune del Palermitano di cui è originario. (ANSA).