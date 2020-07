PALERMO – Il gestore di un noto supermercato sito in piazzetta Bagnasco è stato multato dalla polizia municipale per aver conferito irregolarmente i rifiuti non fruendo del servizio porta a porta offerto dall’amministrazione. Gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno individuato il conducente di una motoape che caricava grossi quantitativi di carta e cartone provenienti dal supermercato. Il mezzo, non autorizzato al trasporto di rifiuti, è stato sequestrato e il gestore è stato multato per violazione alle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti differenziati. La task force per il contrasto all’abbandono dei rifiuti nella giornata di ieri ha sanzionato 22 cittadini che conferivano rifiuti fuori orario per un importo di 166 euro ciascuno, 6 che conferivano irregolarmente la differenziata tra cui il gestore di un lido che conferiva rifiuti promiscui. Il totale delle sanzioni dal potenziamento del servizio è di 266.