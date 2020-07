PALERMO – Quel vicolo era stato ripulito tre mesi fa da residenti e migranti che non riuscivano proprio a tollerare di vederlo in quello stato, ma la pulizia è durata poco: l’inciviltà ha ripreso a dilagare frigoriferi, mobili, sacchetti di indifferenziata, vetro e tanti detriti in una zona dove è in vigore la raccolta “porta a porta” già dal 4 dicembre 2018. Insomma, nel vicolo della Rosa Bianca non mancava nessun tipo di rifiuto. Era una discarica a cielo aperto…

“Un’area di circa 50 metri – dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao – un po’ nascosta, dentro il mercato storico della vucciria confinante con piazza San Domenico, sito visitato e fotografato da turisti come chissà quale monumento storico, degrado e cattivi odori in un vicolo abbandonato nello squallore, silenzioso, umiliato e sporcato anche da numerosi escrementi di cani. Tante le lamentele e le segnalazioni di residenti, proprietari di b&b e dall’istituto Cervantes che con note e fotografie raccontavano i disagi di quel vicolo. Una situazione di intollerabilità anche per i seri rischi igienico sanitari quella in vicolo della Rosa Bianca tanto da far smuovere nuovamente residenti in collaborazione con i volontari beneficiari del reddito di cittadinanza, che dopo il prezioso intervento della RAP settore RD stradale che ha portato via ingombranti e sacchetti di indifferenziata a visto scendere in campo i volontari che con pale e mascherine hanno rimosso i detriti grazie all’omaggio degli scarrabili della ditta di Brusa Francesco. Ringrazio la RAP, la ditta che ha omaggiato lo scarrabile ma soprattutto tutti i volontari oramai preziosa risorsa spontanea in favore della collettività. Adesso il vicolo è nuovamente pulito e restituito al quartiere conclude Nicolao si auspica nel controllo della polizia municipale ma anche nella preghiera rivolta a Santa Rosalia affinchè possa liberarci dalla inciviltà”.