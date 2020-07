PARTINICO (PALERMO) Ubriaco, si è scagliato per l’ennesima volta contro i familiari, dando vita alla violenza anche nei confronti degli agenti. E’ finito in arresto un 37enne di Partinico arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento all’abitazione da cui era stato allontanato.

In base a quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo, abituale consumatore di alcool, avrebbe aggredito i genitori e i fratelli in più di una circostanza, violando ripetutamente il provvedimento già disposto in passato per tutelare le vittime.

La famiglia, dopo anni di vessazioni, ha nuovamente contattato la polizia pochi giorni fa: gli agenti hanno trovato l’uomo ubriaco, pronto a tutto di fronte ai parenti e ai poliziotti stessi, nei confronti dei quali ha opposto resistenza. Una volta bloccato, per lui è scattato l’arresto. Il provvedimento è stato convalidato.