PALERMO – Una trincea di rifiuti blocca un’intera strada a Palermo. La segnalazione arriva in redazione da un residente di via Pier Paolo Pasolini, esasperato per l’emergenza che si registra da mesi. “Vorrei segnalare la presenza da due mesi di rifiuti ingombranti abbandonati in Via Pier Paolo Pasolini, angolo Via Costantino Lascaris – scrive Alessandro Aliotta -, a pochi passi dal Tribunale. I residenti esasperati dai continui roghi che vengono appiccati anche in pieno giorno non sanno più a chi rivolgersi per segnalare lo stato di abbandono. Ben 14 segnalazioni sono state effettuate solo da me attraverso l’applicazione della Rap allegando le relative foto. Mentre i cassonetti vengono svuotati regolarmente i rifiuti ingombranti sono accatastati da mesi. La situazione da ieri è che i rifiuti sono stati spostati, immagino in segno di protesta in modo da bloccare la strada”.