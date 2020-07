“Mamma vado a fare una cosa a Novate e torno, ci vediamo per mangiare”. Dopo queste parole, pronunciate giovedì 4 luglio alle 19,30 circa, Stefano Marinoni sarebbe svanito nel nulla. Il 22enne di Baranzate di Bollate (Milano) è scomparso nel più assoluto mistero gettando nello sconforto la madre, le sue sorelle maggiori e il padre, come racconta Il Corriere della Sera. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri, e la famiglia invita chiunque possa avere indizi a contattare le forze dell’ordine.

Marco Marinoni è perplesso: “In casa ha lasciato il portafogli con i documenti, compresa la patente. Si è portato via solo il telefonino, che però sin dalle prime chiamate è risultato essere spento”. Patente a casa nonostante l’uscita in auto, “una Smart bianca che aveva appena preso – spiega il padre – e di cui andava fiero. La sua prima auto”.

La famiglia non ha dubbi: Stefano è sempre stato un tipo oculato, che non lascerebbe mai a casa soldi e documenti e che avviserebbe al telefono in caso di ritardo. Un mistero infittito dai recenti traguardi personali del giovane: “Ha appena trovato un nuovo lavoro presso un’azienda, fa l’elettricista – continua il padre -, davvero non capiamo che cosa possa averlo indotto a uscire di casa in modo così precipitoso, possiamo supporre che abbia ricevuto una telefonata prima di andare via”.

Prima di uscire di casa, Stefano indossava scarpe sportive, maglione e pantaloni corti scuri. Su vari post su Facebook dei parenti si apprende che la Smart su cui viaggiava, anch’essa dispersa, è bianca con tettuccio nero e targata FF355BT.