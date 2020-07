Vince, ma non riscuote

Il tempo scorre, ma al Bar Sport di Pietracuta, frazione di San Leo (Rimini) c’è una schedina vincente da 100 mila euro mai rivendicata. Due mesi di attesa che ormai sono una vita, e ora anche le bariste chiedono al vincitore di rispondere “Presente”.

La schedina vincente è una delle tante messe in palio per il concorso “Pasqua 100×100”, come racconta Il Corriere della Sera, giocata il 20 aprile con 3 euro; il tagliando riporta il numero “9401B6300071-4”. Qualora non venisse riscattata, finirebbe nello speciale fondo da 353 milioni di euro dove giacciono le vincite non ritirate negli ultimi 7 anni.

Sono intervenute nella vicenda anche le titolari del Bar Sport, invitando il fortunato a presentarsi per riscuotere i 100 mila euro. “Quel giorno i turisti non erano tanti – dicono al Corriere – sicuramente si tratta di uno del posto”.