PALERMO – Avvenimenti previsti per mercoledì 10 luglio in Sicilia:

1) PALERMO – Cgil Sicilia, Via Ercole Bernabei 22 ore 09:30 Assemblea Generale Cgil Sicilia. Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

2) SIRACUSA – Confindustria, ore 09:30 Presentazione degli obiettivi del Piano formativo “Pass – Promuovere Azioni di Sviluppo nella Sanità”, finanziato da Fondimpresa, l’ente bilaterale composto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil con ente capofila la società Civita (Sicilia), e i partners Poliedra (Piemonte), Saip Lazio), Eidt (Campania) e Fondazione Luigi Clerici (Lombardia)

3) PALERMO – Politeama Garibaldi ore 10:00 Presentazione dei tre eventi dell’Estate in musica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana: Trionfo di Santa Rosalia (12 luglio), concerto di Edoardo Bennato Da Rossini al Rock (23 luglio) e balletto La Bella addormentata (31 luglio).

4) PALERMO – Piazza Pretoria ore 18:00 Ad aprire i festeggiamenti del 395/o Festino di Santa Rosalia sarà l’Offerta della Cera, antico rito di devozione che, dopo cento anni, ritorna a vivere in questa edizione. Le oltre 200 Confraternite palermitane, insieme alle autorità religiose e civili e ai devoti, offriranno un cero in segno di devozione e speranza.

(ANSA).