“Coltellate al rivale in amore”

PALERMO – Avrebbe aggredito a coltellate un rivale in amore prima di tentare la fuga con la complicità di alcuni abitanti del quartiere, ma è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Si tratta di Vincenzo Bevilacqua, 56 anni, del Villaggio Santa Rosalia, accusato di tentato omicidio nei confronti di un 57enne.

Secondo le indagini Bevilacqua avrebbe aggredito con un coltello la vittima in via Ernesto Basile, all’angolo con via Carmelo Raiti. I poliziotti arrivati nella zona su segnalazione di una guardia giurata hanno bloccato l’aggressore che stava cercando di allontanarsi. Alcune persone hanno anche cercato di ostacolare gli agenti. La vittima è stata portata con alcune ferite da arma da taglio al collo e alle braccia in ospedale dove ha raccontato agli investigatori che l’aggressione sarebbe avvenuta per questioni sentimentali. I due uomini si sarebbero contesi la stessa donna. Bevilacqua è stato arrestato, per il reato di tentato omocidio ed in attesa di convalida, è stato portato presso la locale Casa Circondariale Lorusso di Pagliarelli. (ANSA).