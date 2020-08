Scontro frontale tra camion e auto

A perdere la vita un ragazzo di 22 anni. Quattro feriti trasportati in ospedale.

PALERMO – Una nuova tragedia della strada in provincia di Palermo. Nello scontro tra tre mezzi ha perso la vita Valerio Patti, un ragazzo di 22 anni: è successo sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra gli svincoli di Villafrati e Baucina.

Quattro i feriti, trasportati all’ospedale Civico con l’elisoccorso del 118. In base ad una prima ricostruzione, due dei veicoli coinvolti nel terribile scontro, tra cui un tir, stavano procedendo in senso di marcia opposto: lo schianto sarebbe dunque avvenuto frontalmente, non lasciando scampo al giovane che era residente a Lercara Friddi.

L’impatto si è rivelato violentissimo, coinvolgendo un terzo mezzo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’Anas comunica inoltre, che il tratto interessato è stato chiuso al traffico. Sulla statale si registrano forti rallentamenti alla circolazione.