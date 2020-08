Le foto di Giovanni Franco

PALERMO – Volti e persone, in un gioco di sguardi, espressioni e sfumature di colori. Ecco il filo conduttore della raccolta di foto realizzate dal giornalista dell’Ansa, Giovanni Franco dal titolo “Scatti d’ali”. La mostra, curata da Simona Gazziano, esposta, nell’area imbarchi (livello inferiore) dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, sta riscuotendo un notevole successo. “La fotografia è per me un modo per raccontare storie – dice il giornalista – a volte un’immagine resta impressa nella memoria più di tante parole. Soprattutto oggi che i selfie, si sono trasformati in una sorta di specchi deformati della realtà con la memoria”.

“La mostra di Franco che sta avendo molto successo di pubblico – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap – si lega bene al progetto della Gesap, per portare l’arte all’interno degli spazi aeroportuali. Un progetto iniziato da alcuni anni, anche con le esposizioni di pezzi museali o di opere d’arte contemporanee. Guardando le foto di Franco viene voglia di soffermarsi sulla ricchezza dei particolari che ogni volto esprime”.