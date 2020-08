Morto l’ex deputato Ars Cappadona

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell’onorevole Nuccio Cappadona, che dal momento del mio insediamento ho potuto apprezzare come un coraggioso e capace imprenditore della sanità privata. Era molto malato e, tuttavia, non mancava mai di fare sentire la sua presenza in ogni riunione, con lo spirito sempre giovane di chi avrebbe avuto ancora molto da realizzare. A tutti i familiari desidero rivolgere un commosso pensiero, unitamente ai sentimenti del mio personale cordoglio”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale per la Salute, Ruggero Razza in merito alla scomparsa dell’ex parlamentare regionale.