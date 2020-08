ROMA – “Ho fatto il capo missione della nave Alex da libero cittadino, come volontario di Mediterranea e non da parlamentare. Anche per questo ho deciso di rinunciare all’immunità. Nella mia vita ho imparato che bisogna sempre avere il coraggio delle proprie azioni. Chi crede di avere agito correttamente non dovrebbe mai sottrarsi al giudizio della legge. A differenza di un ministro che abusa delle sue prerogative per scappare dai processi io affronterò il giudizio della magistratura consapevole che la mia unica responsabilità è quella di avere salvato 59 esseri umani”. Lo scrive su Facebook il deputato di LeU Erasmo Palazzotto.

(ANSA).