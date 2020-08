PALERMO – Blitz della polizia di Palermo che ha sgominato una cosca mafiosa nigeriana radicata all’interno dell’antico quartiere di Ballarò, nel centro storico del capoluogo siciliano. Eseguiti provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione distrettuale antimafia a carico di cittadini extracomunitari nigeriani. Il blitz, denominato ‘Disconnection zone’, ha fornito una “credibile radiografia” di una mafia nigeriana “radicata e infiltrata nel tessuto economico e criminale cittadino”. L’operazione, che segue i blitz ‘Black Axe’ e ‘No Fly’, ha, di fatto, sgominato una cosca criminale, ‘Cult’, denominata ‘Viking’, che secondo gli investigatori sarebbe “ben strutturata su tutto il territorio nazionale”, e che a Palermo avrebbe base operativa a Ballarò. Una cosca “caratterizzata da una forte struttura gerarchicamente organizzata” e “con una forte capacità intimidatoria”. Il reato contestato ai fermati è di associazione a delinquere di stampo mafioso, con la commissione di delitti contro la persona, soprattutto in occasione di scontri con i cult rivali per il controllo del territorio e la supremazia all’interno della comunità nigeriana. Le indagini, inoltre, hanno portato alla scoperta di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, chiamate ‘connection house’, oltre che di numerosi episodi di spaccio di droga.

Nell’operazione “Disconnection zone” sono stati fermati i nigeriani Emeka Don, 30 anni, Igwe Eluchutwv, 25 anni, John Stephen, detto Ngonzi, 35 anni, Monday Okoro, 26 anni, Sandra Gyau, 35 anni, Jamal Rachid, 41 anni, ekeze Ikechukwu Blessing Ekeze, 33 anni, Sandra Ekinadoese, 24 anni. I primi due Don e Eluchutwv fanno parte dell’organizzazione Viking e rispondono di associazione mafiosa. Gli altri sei sono accusati di sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

“Sgominata una base operativa della mafia nigeriana a Palermo. Grazie alla Polizia di Stato e agli inquirenti! Nessuna tolleranza per i clan, da Nord a Sud. E carcere ed espulsioni per chi porta la guerra in casa nostra”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“L’operazione che ha portato a smantellare un gruppo criminale della così detta ‘mafia nigeriana’ nel cuore del centro storico di Palermo, a Ballarò, è il segnale di un’attenzione forte da parte degli inquirenti e delle forze dell’ordine verso il capoluogo siciliano, per la quale non possiamo che essere grati”. Lo afferma il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, commentando l’operazione portata a termine dalla polizia a Palermo. “La presenza di gruppi criminali, che si aggiungono a Cosa nostra, rende il territorio poco sicuro per i cittadini e le imprese – aggiunge Attinasi -. È necessaria una sinergia sempre più stretta fra gli attori in campo per contrastare in modo efficace la criminalità”.